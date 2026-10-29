Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu; Kazak dansı ilgi topladı - Son Dakika
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Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu; Kazak dansı ilgi topladı

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Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu; Kazak dansı ilgi topladı
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ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Törende öğrencilerin sergilediği Kazak dansı büyük alkış topladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Seyhan ilçesinde her yıl Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen tören bu yıl yağmur nedeniyle Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

'AYNI HEYECANLA AYNI BAYRAĞIN ALTINDA BULUŞUYORUZ'

Törende konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, Cumhuriyet'in bir milletin kendi kaderine sahip çıkışının ilanı olduğuna vurgu yaparak, "Bugün milli egemenliğimizi taçlandıran Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını kutluyoruz. Kurtuluşa ilham veren Adana'da aynı heyecanla aynı bayrağın altında buluşuyoruz. Bu millet Malazgirt'te Anadolu'ya kök saldı, Çanakkale'de göğsünü siper edip düşmana geçit vermedi, Sakarya'da direndi, Dumlupınar'da zafere yürüdü. Yokluk vardı ancak teslimiyet yoktu. Acı vardı, ümitsizlik yoktu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir milletin cesareti ve bağımsızlık inancı Anadolu'yu ayağa kaldırdı" dedi.

Vali Yavuz'un konuşmalarının ardından öğrenciler Kazak dansı ve halk oyunları gösterileri sundu. Öğrencilerin gösterileri salonu dolduran kalabalık tarafından büyük beğeni topladı. Daha sonra okullar arası yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Program, geçit töreninin ardından son buldu.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıAdanaYerelSon Dakika

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