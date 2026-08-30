Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Vali, askeri erkan, gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunuldu. Kozan'da da öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ve askeri geçidin yer aldığı etkinliklerle bayram coşkusu yaşandı.

ADANA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Yavuz, 6'ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Protokol üyeleri ve törene katılanlar daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'na geçti. Törende konuşan Hava Savunma Binbaşı Çağlayan Sezer, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığına ve 30 Ağustos Zaferi'nin tarihi önemine vurgu yaptı.

KOZAN'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Kozan ilçesinde de Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Şehit Mehmet Oflaz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hayrünisa Palta 'Bu Vatan' şiirini okudu.

Program, halk oyunları gösterileri ve askeri geçidin ardından gaziler, askeri birlikler, mehter takımının geçişiyle sona erdi.

Haber: Yusuf YILDIZ- Kamera: Mehmet ÜNEY/ADANA,

Kaynak: DHA

Uğur Mumcu, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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