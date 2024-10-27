Adana'da meydana gelen deprem Osmaniye'de hissedildi
OSMANİYE - Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve çevre illerdede hissedildi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada "Saat 20. 07'de Adana Kozan'da meydana gelen 5.0 şiddetinde ki deprem Osmaniye'mizde de hissedildi. Allah'a şükürler olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk yoktur. Takibimiz devam etmektedir.Osmaniye'mize Adana'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Dedi.
Son Dakika › Yerel › Adana'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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