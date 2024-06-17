Adana'da bir mahallede su kesintisi sorunu yaşanıyor - Son Dakika
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Yerel

Adana'da bir mahallede su kesintisi sorunu yaşanıyor

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir sokakta yıllardır su sabah kesilip akşam geliyor. Sokak sakinleri, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istiyor.

17.06.2024 10:01
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Adana'da bir mahallede tüm sokaklarında içme suyu akarken sadece bir sokağında suyun sabah kesilip gece geri gelmesi sokak sakinlerini perişan ediyor. Sokaktaki bir evde ikamet eden Hanifi Gidik, "Su sabah 10.00'da gidiyor, gece geliyor. Kurban Bayramı'nda rezil olduk. Bu sorunu bir türlü çözemediler" dedi.

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bütün sokaklarında içme suyu mevcutken 138'inci Sokak'ta yıllardan bu yana su sabah kesilip akşam geliyor. Herhangi bir arıza olmamasına rağmen böyle sıkıntı yaşayan ev sahipleri Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan sorunlarının çözülmesi için yardım istedi.

"Bayramda da susuzluk sıkıntımız devam ediyor"

Yaklaşık 4 yıl sabah saatlerinde suyun kesildiği ve akşam geç saatlerde geldiğini dile getiren Hanifi Gidik (58), "Mehmet Akif Ersoy 138 Sokak'ta su yok. 4 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Sabah saat 10.00'da su kesiliyor, gece saat 22.00-23.00'te geliyor. Bütün ihtiyaçlarımızı o şekilde karşılıyoruz. Bugün bayram olduğu halde çeşmemi açıyorum su yok. Adana gibi su cennetinde yaşayan bir insan olaraktan su sıkıntısını çözemedik" ifadelerini aktardı.

"Sokağımızda su kesik, diğer yerlerde su mevcut"

Her yere bu sorunun çözümü için başvurduğunu ancak bir çözüme ulaşamadığını dile getiren Gidik, "Sokağımızda su kesik, mahallemizde bir arıza ya da onarım da yok. Mahallemizin çevresindeki mahallelerde veya sokaklarda da su kesintisi veya arıza olmadığını söylüyorum. Suyumuz şu an kesik ve yok" dedi.

"Kurban kestik berbat durumdayız"

Nurgül Yıldız, "Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz. Duş alamıyoruz. Kurban kestik ama berbat durumdayız. Hiçbir yetkili bize yardımcı olmuyor. İki senedir burada oturuyorum. Sırf bu nedenle taşınmayı bile düşündüm" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da bir mahallede su kesintisi sorunu yaşanıyor - Son Dakika

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