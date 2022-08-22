Otomobilin arka koltuğunda buzağı taşıdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin arka koltuğunda buzağı taşıdılar

22.08.2022 09:51
Otomobilin arka koltuğunda buzağı taşıdılar

Adana'da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan buzağı görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan buzağı görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Yüreğir ilçesinde Kozan Yolunda bir otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındı. İmamoğlu ilçesi yönüne giden otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı fark edenler cep telefonlarını çıkarıp bu anları görüntüledi. Sürücü, diğer araçlarda seyahat eden kişilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması yoğun ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcı ise, "Helal olsun o buzağının sahibine kendi çocuğunu bagajda taşıyanlara örnek olsun" yorumunu yapması dikkat çekti. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da iki grup arasında kavga: 1 ağır yaralı Adana'da iki grup arasında kavga: 1 ağır yaralı Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

İmamoğlu, Kozan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobilin arka koltuğunda buzağı taşıdılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:39 Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı
09:28 Ad ve soyadı değişiklik başvuruları e-Devlet üzerinden başladı! 24 Aralık tarihine kadar devam edecek
09:17 Milli futbolcu Cenk Özkacar, Valencia'ya transfer oldu
09:17 Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler...
09:13 Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı
09:01 Araç sahiplerine kötü haber! Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak
08:57 Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin'in evliliği tek celsede sona erdi
08:40 Rusya lideri Putin'in en yakınlarından olan Dugin'in kızı öldürülmüştü! Bombalı saldırıyı üstlenip savaş ilan ettiler
08:06 Koronavirüs ve maymun çiçeğinin ardından bir de domates gribi çıktı! İşte en çok görülen belirtiler...
07:48 Meteoroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 bölgeye sağanak yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 09:51:47. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilin arka koltuğunda buzağı taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement