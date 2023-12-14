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Adana'da Bit Pazarından Mont Alan Adamın Bulduğu Not ve Para Duygulandırdı - Son Dakika
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Adana'da Bit Pazarından Mont Alan Adamın Bulduğu Not ve Para Duygulandırdı

Adana'da yaşayan Mehmet Özkan, bit pazarından aldığı montun cebinde bulduğu 50 TL para ve duygusal bir not karşısında duygulandı. Özkan, parayı ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırmak üzere muhtarlığa teslim etti ve notu sakladı. Özkan, bu tür yardımların herkes tarafından yapılmasını diledi ve notu ömrü boyunca unutmayacağını belirtti.

Adana\'da Bit Pazarından Mont Alan Adamın Bulduğu Not ve Para Duygulandırdı
14.12.2023 - 09:40,
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Adana'da bit pazarından mont satın alan adamın montun cebinde bulduğu not ve 50 TL para duygulandırdı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan Mehmet Özkan (50), geçtiğimiz günlerde bit pazarında 20 TL'ye bir mont satın aldı. Montu aldıktan sonra evine dönen Özkan, montun yıkamak için çamaşır makinesine atarken ceplerini kontrol etti.

Gördüğü not ve para duygulandırdı

Bu sırada Özkan, montun cebinde 50 TL para ve 'Bu mont kime nasip olur bilmiyorum. Gönül isterdi ki size daha fazlasını verip yardım edeyim ama elimden ancak bu kadar geldi. Dualarımız sizinle Allah yardımcınız olsun' yazılı not buldu. Not ve para karşısında duygulanan adam, parayı ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırmak üzere mahalle muhtarlığına teslim etti, notu ise sakladı.

"Keşke herkes böyle yardım etse"

Notu ve parayı gördüğünde 'İnsanlık halen ölmemiş' diyen Mehmet Özkan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Özkan, "Montun cebinden 50 lira çıktı. Önemli olan bu notun yazılışı, bazı yardımlar gösterilerek yapılıyor ama bu kişi kimsenin haberi olmadan yardım etmiş. Bu yardımı gariban birine gitsin diye yapmış o nedenle çok hoşuma gitti. Bu notu okuyunca çok duygulandım, keşke herkes böyle şeyler yapabilse. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum Allah ondan razı olsun" dedi.

"Kağıdı kaybetsem bile not beynimden silinmeyecek"

Notu hafızasına kazıdığını ve asla unutmayacağını aktaran Özkan, "Ben bu parayı ihtiyaç sahibi birine vereceğim. Bu para benim için 500 bin lira değerinde çünkü çok güzel sözler yazılmış. Bazı insanlar karşısındaki kişiyi küçümseyerek evde giymediği kıyafetleri verir ama bu kişi kimsenin haberi olmadan bu notu yazarak yardımda bulunmuş. Notu ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Bu kağıdı kaybetsem bile beynimden silinmeyecek" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Mehmet Özkan, Adana, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Bit Pazarından Mont Alan Adamın Bulduğu Not ve Para Duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Bit Pazarından Mont Alan Adamın Bulduğu Not ve Para Duygulandırdı - Son Dakika
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