Adana\'da Çocuklar Tehlikeye Rağmen Serinliyor

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar ve gençler, ölüm tehlikesine rağmen Seyhan Nehri ve sulama kanallarına girerek serinliyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Hal böyle olunca kenti adeta örümcek ağı gibi saran sulama kanalları ve Seyhan Nehri, çocuklar ve gençler için havuza dönüştü. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanal ve nehirde gençler yine de tehlikeye rağmen ölüm riskini göze alarak girmeye devam ediyor.

Seyhan Nehri'ndeki Girne Köprüsü'nden nehre atlayan çocuklar, suyun hızlı akıntısına kulaçlarıyla karşı koymaya çalışıyor. Kalabalık gruplar halinde özellikle öğleden sonra yüzmeye gelenler, serinlemek için hayatlarını tehlikeye atıyor.

İHA muhabirine konuşan çocuklar, yıllardır aynı serinleme yöntemini kullandıklarını, boğulanların yüzme bilmediğini, kendilerinin yüzme bildiği için korkmadıklarını söyledi. - ADANA