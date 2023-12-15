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Adana'da çocukların bedensel söz hakları atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da çocukların bedensel söz hakları atölyesi düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) tarafından yürütülen Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı kapsamında atölye çalışması gerçekleştirildi. 20 meslek elemanı eğitim alarak çocuklara yönelik uygulama/seminer ve eğitim gerçekleştirecekler.

Adana\'da çocukların bedensel söz hakları atölyesi düzenlendi
15.12.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:37
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Cinsel istismarın önlenmesi ve çocukların bedensel söz haklarının duyulması için Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca; Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) tarafından yürütülen Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı çerçevesinde 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında atölye çalışması gerçekleştirildi.

Programda; çocuk algısı, çocuk katılımı, çocukların bedensel söz hakları, cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım ve istismarla mücadelede yetişkinlere düşen sorumluluklar gibi başlıklar içeren atölyede, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görev alan 20 meslek elemanı eğitim aldı.

Eğitim boyunca Toplumdaki Çocuk Algısı ve Çocuklara Yaklaşım, Çocuk Hakları, Koruma ve Katılım, Bedensel Söz Hakları ve Çocuklar için Onay Kavramı, Çocuklarda Cinsel Gelişimin Desteklenmesi, Toplumsal Cinsiyet ve Yaşama Yansımaları, Koruyucu-Önleyici Yaklaşım, Cinsel İstismar: Tanımı, Biçimleri, Mitler ve Gerçekler, Cinsel İstismarı Fark Etmek ve İstismara Müdahale Yöntemleri, Yetişkinlerin Cinsel İstismarla Mücadeledeki Sorumlulukları, Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Boyut, Yetişkin Seminerleri için Materyal ve Öneriler, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi konularına değinilerek grup çalışmaları yapıldı.

Atölyeye katılım sağlayan meslek elemanları, atölyeyi takip eden altı ay içerisinde; ebeveyn, öğretmen, sosyal çalışan, meslek uzmanı vb.; yetişkinlere yönelik uygulama/seminer ve eğitim gerçekleştirecekler. Programın son gününde eğitime katılım sağlayan personele sertifika verildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Çocuk, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da çocukların bedensel söz hakları atölyesi düzenlendi - Son Dakika


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