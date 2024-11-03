Adana\'da \'Çukurova\'da Bir Puduhepa\' Sergisi Açılıyor

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Adana'da merkez ilçe Seyhan Belediyesi'nin katkılarıyla " Çukurova'da Bir Puduhepa" sergisi açılacak.

Sanatçı Azize Atasoy Ekli'nin Kuratörlüğünde açılacak olan"Çukurova'da bir Puduhepa" sergisi farklı disiplinlerde çok sayıda sanatçıya 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde ev sahipliği yapacak. 2 Aralık'ta Saat 16.00'da açılacak sergi 4 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Serginin kuratörlüğü yapacak olan Azize Atasoy Ekli, yaptığı açıklamada, farklı disiplinlerde çok sayıda sanatçıyı Adana'da ağırlayacak olmalarından dolayı büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirterek, 3 gün süreyle sanatın kalbinin Adana'da atacağını söyledi.

Ekli, sergiye katılmak isteyenlerin eserlerini 15 Kasım'a kadar gönderebileceklerini de ifade etti. - ADANA