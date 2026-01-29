Adana'da altyapı isyanı: Esnaf göle dönen sokakta olta attı - Son Dakika
Adana'da altyapı isyanı: Esnaf göle dönen sokakta olta attı

Adana'da altyapı isyanı: Esnaf göle dönen sokakta olta attı
29.01.2026 09:52  Güncelleme: 09:58
Adana'da yağmur sonrası suyla dolan bir sokakta esnaflık yapan Hüseyin Akad, altyapı sorununa dikkat çekmek amacıyla su birikintisine olta attı. Sürekli aynı sorunu yaşadığını belirten Akad, belediyeden çözüm bekliyor.

Adana'da yağmur sonrası göle dönen bir sokakta esnaflık yapan genç altyapı sorununa dikkat çekmek için su birikintisine olta attı.

Adana'da zaman zaman etkili olan yağışlı hava olumsuzlukları da ortaya çıkarıyor. Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13302 Sokak'ta yağmurlarla birlikte suyla doluyor. Sokakta esnaflık yapan Hüseyin Akad (24), her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu ileri sürerek suyun tahliye edilmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi. Akad, oluşan su birikintileri nedeniyle hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin mağdur olduğunu belirterek oltalı eylemle dikkat çekti.

"Belediye suyu çekip gidiyor, her yağmurda göle dönüyor"

Esnaf Hüseyin Akad, "Her yağmur yağdığı zaman dükkanım içerisi resmen su altında kalıyor. İnsanlar mağdur oluyor, çocuklar sürekli suyun içerisine girmek zorunda kalıyor, araçlar bozuluyor. Belediyelere sürekli şikayette bulunuyorum. Suyu çekip gidiyorlar, her yağmur yağdığında aynı şekilde mağdur oluyoruz" dedi.

"Balık tutarak tepki gösterdi"

Akad, sesini duyurmak için dikkat çekici bir yöntem seçtiğini belirterek, "En son çare bende oltamı aldım bir balık tutayım dedim. Tabi balık çıkmayacağını biliyorum. Gelip bir el atarlar diye tepki göstermek istedim" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

