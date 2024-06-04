Adana'da Gençlerden Boğulma Önlemi: İpe Tutunarak Serinliyorlar - Son Dakika
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Yerel

Adana'da Gençlerden Boğulma Önlemi: İpe Tutunarak Serinliyorlar

Adana'da son iki haftada 5 boğulma vakası yaşanınca gençler, sulama kanalına girmek için kendilerince güvenlik önlemi geliştirdi. Kanala atlayan gençler, akıntıya kapılmamak için kanal kenarında bulunan demirlere bağladıkları ipe tutunarak sudan çıkıyorlar. Bu yöntemle birçok hayat kurtarıldığı belirtiliyor.

04.06.2024 09:47
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Adana'da son iki haftada 5 boğulma vakası yaşanınca serinlemek için sulama kanalına giren gençler, kendilerince ip ile güvenlik önlemi geliştirdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallara akın eden gençler yüzerek serinledi. Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında yüzen gençler de, kanaldaki akıntıya kapılma ihtimali karşı ipe tutunarak sudan çıkabilecekleri güvenlik önlemi alarak suya giriyor.

Sudan ipe tutunarak çıkıyorlar

Bölgede sulama kanalı üzerinde bulunan köprüden kanala atlayan gençler, bir süre yüzdükten sonra kendilerini akıntıya bırakarak sudan çıkmak üzere kanal kenarında bulunan demirlere bağladıkları ipe tutunuyor. Gençler, akıntıya kapılmaktan kendileri bu şekilde koruduklarını ifade ederek, ipe tutunarak sudan çıkıyor.

"Güvenlik amacıyla ipimizi bağladık"

Çocukluğundan bu yana bu yöntem ile kanalda boğulma önlemi aldığını belirten Muhammet Kırtay, "Akıntıya kapılınca tutmak için güvenlik amacıyla ipimizi bağladık. Aramızda ufak çocuklar oluyor. İp güvenli oluyor. Ama kötü bağlanırsa sıkıntı işte. Küçük çocuklar tutunurlar. Bu ipler çok hayat kurtardı" dedi.

Öte yandan, Adana'da Ocak ayından bu yana 10 kişi sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Gençlerden Boğulma Önlemi: İpe Tutunarak Serinliyorlar - Son Dakika

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