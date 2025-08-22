Adana\'da Hijyen Kurallarına Aykırı Et Taşıma

Adana'da panelvan bir aracın arkasına konularak hijyen kurallarına aykırı olarak taşınan etler dikkat çekti.
Seyhan ilçesine bağlı Reşabet Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde çekilen görüntüde, etlerin aracın arkasında açık şekilde taşındığı ve vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan kareler, hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle tepki topladı.
Öte yandan, kentte tek tırnakları hayvanların zaman zaman kaçak kesiminin yapılmasından dolayı, görüntüler vatandaşları rahatsız etti. - ADANA
