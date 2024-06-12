Adana'da Hijyen Standartlarına Uymayan İşletme Kapatıldı - Son Dakika
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Yerel

Adana'da Hijyen Standartlarına Uymayan İşletme Kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek, işletmenin kapatıldığını duyurdu. İşletmeye cezai işlem uygulandığı, hijyen standartlarına aykırı kesilen etlerin imha edildiği ve olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı tespit edilen işletmenin ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

12.06.2024 16:22
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki hijyen ve gıda standartlarına uymayan bir işletme hakkında soruşturma başlatıldığını ve işletmenin kapatıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir. Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; işletmeye cezai işlem uygulandı, hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi, olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Hijyen Standartlarına Uymayan İşletme Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Hijyen Standartlarına Uymayan İşletme Kapatıldı - Son Dakika
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