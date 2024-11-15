Adana\'da İşçiler Maaş İçin Eylemde

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Adana'da SASA Polyester fabrikasında taşeron firmada çalışan işçiler 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle bir süredir eylem yaparken, bugün firma yetkilileri ile görüşme yapılacağı öğrenildi.

SASA Polyester fabrikasının PTA üretim tesisi şantiyesinde taşeron firmada çalışan bir grup işçi, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık bir aydır eylem yapıyor. Bugün de eylem yapmak isteyen işçilerle firma yetkilileri görüşme talebinde bulundu. İşçi temsilcileri ile firma yetkilileri arasındaki görüşme başladı. İşçi temsilcileri, görüşmeler sonunda anlaşma sağlanmazsa pazartesi günü fabrika önünde büyük bir eylem planladıklarını açıkladı.

İki gün önce de işçiler, fabrikanın bahçesine girip bir iş makinasının geçişine izin vermemiş ve gerginlik yaşanmıştı. - ADANA