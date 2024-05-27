Adana\'da İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi Şoförleri UKOME Kararına Tepki Gösterdi

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Adana'da güzergahı başka kooperatiflerle paylaştırılan İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi şoförleri, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde kontak kapatarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararına tepki gösterdi.

Güzergahı başka kooperatiflerle paylaştırılan İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi şoförleri, sabahın erken saatlerinde belediye önünde toplanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşmek istedi. Gün içerisinde sayıları 200'e ulaşan dolmuşla belediye önünde cadde boyunca kontak kapatan şoförler, Atatürk Caddesi ve Türkkuşu Kavşağı'nda park ederek karara tepki gösterdi. Caddedeki yoğunluğun ardından trafiğin yavaşlamasına neden olan kalabalık, Karalar'ın şehir dışında olduğunun öğrenilmesi üzerine olaysız şekilde dağıldı.

Tepkisini dile getiren dolmuş şoförlerinden Özay Şahin, "Hiçbir güzergah anlaşılmadan verilmez. Bizim burada haklı direnişimiz var. Ekmeğimizi bölüyorlar. Onlar da bizim esnafımız, onlar da bizim arkadaşımız ama olmaz" dedi. - ADANA