Adana\'da Kadın Akademisi Açıldı ve Kent Meydanı 5. Etap Temeli Atıldı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınların mesleki eğitim ve psiko-sosyal destek alacağı Kadın Akademisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak Kent Meydanı'nda, içerisinde ofisler ve dükkanların yer alacağı 5. Etap binasının temeli de atıldı. Açılış ve temel atma programının coşkusu, Kolpa müzik grubunun şarkılarıyla arttı. Adanalılar hem hizmetin sevincini yaşadı hem de konserle eğlendi.

Karalar, eşi Nuray Karalar, siyasiler, Adanalılar, bürokratlar ve konukların katıldığı programda hemşerilerine hitap ederek, "İşimiz gücümüz Adana" diyerek başladığı konuşmasında, kamulaştırma gereken Kent Meydanı Projesi'nin önemine vurgu yaptı. Kadın Akademisi'nde mesleki eğitimin yanı sıra, oluşturulacak üretimin; kadınların gücünü artıracak gelire döneceğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar; "8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadınlar mevcut haklarını almak için çok direndiler, çok bedel ödediler. Biz kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ufkundaki kadın erkek eşitliğini sağlayınca değin kadınlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatındaki oranı yüzde 50'nin üzerinde olmalı ve ne yazık ki bugün istenilen noktada değiliz. Siyasette, ekonomik alanda, karar alma mekanizmalarında, sosyal hayatta kadınlarımız çok daha fazla yer almalı ki; ülkemiz daha çağdaş, zengin ve gelişmiş bir hale gelsin. Son dönemde bu konularda geriye gidiş var. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri arttı" dedi.

Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni çok kötü koşullarda devraldıklarını ama müthiş bir dönüşüm gerçekleştirerek 3 alt geçit, 5 bulvar yapımı, 440 km asbestli boru değişimi, önemli miktarda su isale hattı döşenmesi, 3 milyon tona yakın asfalt dökümü, 321 iş makinesi, 111 otobüs alımı, arıtmalar, kütüphaneler, yurtlar, kreşler, mahalle merkezleri, önemli altyapı hizmetleri, sosyal belediyecilik hizmetleri, üreticiye, zor durumdaki vatandaşa destek, aşevi yapımı ile başka birçok hizmetin hayata geçirildiğini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın bir festivaller ve karnavallar şehri olarak tanınmaya başladığını, kentin değerlendirilmeyen potansiyelini harekete geçirdiklerini kaydederek şunları söyledi: "Adana bir sanayi ve tarım kenti ama turizm kenti olmayı da hak ediyor. Kentimizin bütün güzelliklerini dünyaya tanıtıyoruz. Biz tanıttıkça da ilgi artıyor. Turist sayımız her yıl artıyor ve böylece işletme sayımız da çoğalıyor, istihdam olanakları gelişiyor."

Pandemide ve depremde 11 Büyükşehir Belediyesi'nin halkçı-sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağını gösterdiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, yeni dönemde öğrencilere destek vereceklerini, ekonomi iyileştikçe oluşan artı değeri öğrencilerle, zor durumdaki emeklilere paylaşacaklarını açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, pandemiye, depreme ve ağır borç yüküne rağmen bunca işi yapan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, ekonomik durum iyileştikçe neler yapabileceğini herkesin göreceğini söyledi. Önümüzdeki dönem 8 alt geçit daha yapacaklarını, hafif raylı sistemin üniversiteye kadar uzatılacağını, tramvay ve nostaljik tramvay yapılacağını, 2 büyük spor akademisinin kente kazandırılacağını, yaşlı yaşam merkezi yapılacağını, kültür merkezi, otogar inşa edileceğini bildirdi. Başkan Zeydan Karalar, açılışı yapılan Kadın Akademisi'nin diğer tesislerin her siyasi görüşten hemşerisine açık olduğunun da altını çizdi.

Adana'nın artık emin ellerde olduğunu ifade eden Karalar, Adana'nın hak ettiği yere gelmesi konusunda kararlı olduklarını ve bu yolda gece gündüz, Adana Adana çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Kadın Akademisi'nin açılışı gerçekleştirildi, Kent Meydanı 5. Etap'ın temeli atıldı, ardından Kolpa Grubu konser verdi. - ADANA