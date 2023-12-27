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Adana'da Kadın Danışma Merkezleri Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Kadın Danışma Merkezleri Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Seyhan Belediyesi, Cinsel Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Adana Yerel Eşitlik İzleme Birleşenleri (YEİB) iş birliği ile 'Kadın Danışma Merkezleri Deneyim Paylaşımı Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyeler ve dernekler bünyesinde verilen hizmetler, şiddetle mücadele mekanizmaları ve deneyimler paylaşıldı.

Adana\'da Kadın Danışma Merkezleri Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Düzenlendi
27.12.2023 - 14:12,  Güncelleme: 14:29
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Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Seyhan Belediyesi, Cinsel Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Adana Yerel Eşitlik İzleme Birleşenleri (YEİB) iş birliği ile "Kadın Danışma Merkezleri Deneyim Paylaşımı Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştay, Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda, Av. Muhal İkikardeş'in açılış konuşması ile başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet vermek üzere açılacak olan Kadın Danışma Merkezi'nin hazırlıklarının tamamlandığını, Adana'da bu alanda tecrübeli kurumlarla bir araya gelmenin ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sarıçam Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Adana Kadın ve Çocuk Hakları Derneği ve Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği'nin (AKDAM) yaptığı çalışmalar, verdikleri hizmetlerle ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Yapılan sunumlarda kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyeler ve dernekler bünyesinde verilen hizmetler, şiddetle mücadele mekanizmaları ve deneyimler paylaşıldı.

Çalıştayın ikinci oturumunda; Kadın Danışma Merkezlerinde çalışan meslek elemanlarının çalışma deneyimleri, görüşme formları ve hayata geçirilecek iş birliklerin ele alındığı atölyeler yapıldı sunumlar gerçekleştirildi. Ardından, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından düzenlenen Kadın Dayanışma Merkezi formları ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Çalıştayda ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadelede, belediye bünyesindeki kadın danışma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, kadına yönelik şiddetle ilgili hizmet veren Kadın Danışma Merkezlerinin kalıcı ve sağlıklı iletişim ağı için adımlar atıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adana'da Kadın Danışma Merkezleri Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Kadın Danışma Merkezleri Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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