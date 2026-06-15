Adana'da Karabağ filmiyle duygu dolu anlar - Son Dakika
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Adana'da Karabağ filmiyle duygu dolu anlar

Adana\'da Karabağ filmiyle duygu dolu anlar
15.06.2026 22:23
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Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla Adana'da düzenlenen kültür ve sanat etkinliğinde, Karabağ'da yaşanan işgal sürecini konu alan "Eski Bavullar (Köhne Çamadanlar)" filmi izleyiciyle buluştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla Adana'da düzenlenen kültür ve sanat etkinliğinde, Karabağ'da yaşanan işgal sürecini konu alan "Eski Bavullar (Köhne Çamadanlar)" filmi izleyiciyle buluştu. Programda filmin yönetmeni Saida Hakverdiyeva'ya "2026 Küresel Barışa Katkı Ödülü" verildi.

Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan'ın koordinasyonunda Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda, Azerbaycanlı yönetmen Saida Hakverdiyeva'nın yönettiği "Eski Bavullar (Köhne Çamadanlar)" filmi izleyiciyle buluştu. Filmde Karabağ'da yaşanan işgal süreci, Azerbaycan halkının yıllar süren mücadelesi ve topraklarını yeniden özgürlüğüne kavuşturma süreci kadınların gözünden anlatıldı. Yapımda, 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin Azerbaycan halkı üzerinde bıraktığı izler ve elde edilen zaferin anlamı duygu yüklü sahnelerle beyaz perdeye taşındı. Katılımcılar film gösterimi boyunca duygu dolu anlar yaşarken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları bir kez daha vurgulandı.

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu sarsılmaz kardeşliği, ortak hafızamızı, kader birliğimizi bir daha yaşamak, anmak için bugün burada olduk. Karabağ'ın acısını birlikte hissettik. Zaferini de birlikte yaşadık. Şuşa'da dalgalanan bayrak yalnızca Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının gururudur. Bu film bize şunu hatırlatır; bir millet toprağını kaybedebilir fakat hafızasını, inancını, özgürlük iradesini kaybetmediği sürece yeniden ayağa kalkar, toprağını da alır. Her şeyine yeniden sahip olur. 30 yılı aşkın hasretin ardından Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu zafer sabrın, inancın ve birlik ruhunun destanıdır" dedi.

Program sonunda filmin yapımında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Yönetmen Saida Hakverdiyeva'ya ise kültürler arası diyalog, kardeşlik ve barışın güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle "2026 Küresel Barışa Katkı Ödülü" verildi. Etkinlikte ayrıca Korolar Federasyonuna bağlı Nazende Çoksesli Türk Müziği Derneği Korosu tarafından seslendirilen eserler beğeni topladı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Etkinliğe Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan, filmin yönetmeni Saida Hakverdiyeva'nın yanı sıra, Xumar Haqverdiyeva, Humay Haqverdiyeva, oyuncu Zümdür Qasımova, Avukat Asim Yusifov, Elif Aysel Nazım, Kamala Nahmetova, Polis Eşleri Derneği üyeleri, şehit ve gazi ailelerinin eşleri ve çocukları, Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personel ile Azerbaycan'dan gelen misafirler katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Karabağ filmiyle duygu dolu anlar - Son Dakika

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