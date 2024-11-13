Adana'da Kebap Eğitimi Sertifikaları Verildi - Son Dakika
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Adana'da Kebap Eğitimi Sertifikaları Verildi

Adana\'da Kebap Eğitimi Sertifikaları Verildi

Adana'da 50 kursiyer, kebap ustalarından eğitim alarak sertifikalarını aldı. Eğitimler devam edecek.

13.11.2024 16:14
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Adana'da 13'ü kadın, 50 kursiyer, kebap yapmanın inceliklerini ustalarından öğrenip sertifikalarını aldı.

Adana Ticaret Odası, Adana Kebap'ının gelecek kuşaklara aslına uygun lezzetiyle taşınabilmesi için 15'inci kez 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi' düzenledi. ATOSEV tesislerinde iki gün süren uygulamalı eğitimde 13'ü kadın 50 kursiyer, Adana Kebabı yapımını ustalarından öğrendi. Farklı meslek grubundan kursiyerler, ilk olarak etten kıyma yapımını ardından kıymanın şişe geçirilmesini ve mangalda pişirilmesini öğrendi. Eğitim veren ustaları dikkatle dinleyen kursiyerler, pratik de yaptı. 2 gün süren eğitimin ardından 50 kursiyere sertifikaları verildi.

Başkanı Yücel Bayram, emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

"Adana Kebaba da kadın eli değecek"

Kursiyerlerden Müzeyyen Çıkman, coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yapılış sürecini merak ettiği için eğitimlere katıldığını anlatarak, "Adana kebabını, zırh çekmeyi, şişe dizmeyi ve tablacı salatası yapmayı çok güzel şekilde öğrendik. Güzel bir eğitimdi. Çok memnun kaldık" diye konuştu.

Kebapçı açmak için kursa katıldığını anlatan Sevim Bilir, "Bu kurs çok güzel oldu. Kebabı zaten seviyordum ama burada püf noktalarını öğrendim. Kebapçı açmayı da zaten düşünüyorum. Kendim de aşçılık yapıyorum. Bu sertifikadan sonra kebapçı açacağım. Adana Kebaba da kadın eli değecek" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Kebap Eğitimi Sertifikaları Verildi - Son Dakika

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