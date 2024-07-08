Adana\'da Narenciye Elcisi Dolandırıldı

Yerel

Adana'da narenciye elcisi, bir tüccar tarafından " Hatay'a deprem yardımı götüren ve kaybolan oğlunu buldum" denilerek yaklaşık 370 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Elci, şimdi hem kayıp oğlunun bulunmasını hem de parasını geri alabilmek istiyor.

Adana'da elcilik yapan 60 yaşındaki İsmail Güneş, iddiaya göre Ocak ayında Mersin'de tüccarlık yapan M.F. ile Adana ve Mersin'de belirlenen bahçelerde narenciye ürünlerini toplamak için haftalık 92 bin 500 liraya anlaştı.

"Kayıp oğlunu buldum"

İşçilerle ilk hafta narenciyeyi toplayan Güneş, ilk haftalığı almak için M.F.'nin yanına gittiğinde M.F., "Kardeşim senin depremde Hatay'a yardım götüren ve kaybolan oğlun Mehmet Güneş'i buldum. Şu anda kendisi Suriye'deymiş. Askerimiz operasyon ile kurtarıp sana kavuşturacak" dedi. Bunun üzerine M.F.'den para istemeyen İsmail Güneş, otomobil kiralayıp M.F.'den gelecek haberi bekledi ancak daha sonra, "Oğlunu daha kurtaramadılar. Bize haber verdiklerinde gidip alacağız" yanıtını aldı.

4 hafta para almadan çalıştılar

İsmail Güneş, 4 hafta boyunca her para almaya gittiğinde "Oğlundan haber var" denilerek kandırıldı ve toplamda 370 bin lira dolandırıldı.

"Para veremiyorum, beni şikayet edin"

En sonunda işi bırakan İsmail Güneş'e M.F., "Gidin beni şikayet edin, para veremiyorum" dedi.

Başka mağdurlar da ortaya çıktı

Güneş'i dolandıran M.F.'nin başka elci ve bahçe sahiplerini de dolandırdığı ortaya çıktı. Merkez Yüreğir ilçesinde toplanan elci ve bahçe sahipleri şimdi bir an önce M.F.'den alacaklarını istiyor.

"Evimi satacağım"

Grup adına İhlas Haber Ajansı'na konuşan İsmail Güneş, "Buradaki tüccarlara, çiftçilere biz işçi temin ediyoruz. Bunlar işçilerimizi işe götürüyorlar, getiriyorlar ve tam ücretleri ödeme zamanında ya telefonumuzu engelliyorlar ya da cevap vermiyorlar. Polise şikayet edeceğiz dediğimizde ise gidin şikayet edin bizi diyorlar, şikayet ediyoruz yine de bir ücret alamıyoruz. İşçileri biz işe götürdüğümüz için işçiler 'biz çiftçiyi tanımayız sizi biliriz' diyorlar. Şimdi ben mağdur oldum ve evimi satmak zorunda kalacağım" dedi.

"Oğluma olan zaafımı bana karşı kullanmasaydı"

M.F.'nin kendisini oğlunu kullanarak dolandırdığı için üzgün olduğunu anlatan Güneş, daha sonra şunları söyledi:

"Bütün kış boyunca narenciye kestik. Sözleşmemize göre ise her cuma günü ödeme yapılacaktı. İlk ödeme geldiğinde benim depremden bu yana kayıp bir oğlum vardı. Cuma günü, 'kardeşim müjdemi isterim oğlunu bulduk' deyince ben de o gün kendisinden para talep etmedim. Oğluma olan zaafımı bana karşı kullanarak 370 bin TL benim paramı dolandırdı. Her hafta cuma günü geldiğinde oğlumun üzerinden gelişmeler var, oğlunu getireceğiz, oğlunu Suriye'de bulduk gibi cümleler ile beni oyalayıp kandırdı. Keşke oğluma olan zaafımı bana karşı kullanmasaydı."

"Oğlumun bulunmasını istiyorum"

İsmail Güneş, hem dolandırıldığı parayı kurtarmak hem de oğlunu bulabilmek istediğini belirterek, "Biz çiftçinin yardımcısı oluyoruz. Ben para almadığım zaman işçinin de parasını ödeyemiyorum. Burada 4 aydır ücretini ödeyemediğim çalışan var çünkü karşı taraftan para alamadım. Oğlum Mehmet Güneş'i (32) aramızda 270 bin TL toplayıp depremzedelere yardım etmesi için Hatay'a gönderdik. 7 Şubat'tan bu yana haber alamıyoruz kendisinden. Onun da bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Diğer mağdurlar ise türlü türlü bahanelerle kendilerine para ödenmediğini, M.F.'den şikayetçi olduklarını söyledi. - ADANA