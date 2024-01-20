Adana\'da Öğrencilere Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Adana'da bir erkek kuaförü, takdir ve teşekkür belgesi alan onlarca öğrenciyi 3 gün ücretsiz tıraş ediyor.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana'da ise 517 bin 363 öğrenci karne aldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki erkek kuaförü Ercan Ocaklı da iş yerinin camına 'Karne hediyesi bizden', 'Takdir ve teşekkür belgesi alana tıraş ücretsiz' dövizleri asan Ocaklı, karnesini alıp gelen öğrencileri ücretsiz tıraş etti.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ercan Ocaklı, yıllardır bu geleneği devam ettirdiğini söyledi. 3 gün boyunca öğrencileri ücretsiz tıraş edeceğini anlatan Ocaklı, "Karne alan öğrencilere böyle bir jest yapıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. 3 gün boyunca kaç öğrenci gelirse gelsin ücretsiz tıraş edeceğiz" dedi.

Takdir belgesi alıp tıraş olmaya gelen Yusuf Dağlı ise uygulamayı çok beğendiğini her sene geldiğini söyledi.

Teşekkür belgesi alıp tıraş olmaya gelen Mushap Tutuş da ücretsiz tıraş olacağı için mutlu olduğunu belirtti. - ADANA