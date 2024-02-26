Adana'da okulun yanı başındaki ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında okul bahçesine düşen molozlar hem öğrencileri hem de velileri tedirgin etti. Öğrencilerin yıkım sırasındaki korkusu kameralara anbean yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana'da binlerce bina ağır ve orta hasarlı olurken, binaların yıkımı hızla devam ediyor. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki ağır hasarlı Arık Apartmanı'nın yıkımı nedeniyle de Meryem Mehmet Kayhan Ortaokulu'nun bahçesine moloz parçaları düştü.
Moloz parçaları bahçeye düşerken öğrenciler ise büyük korku yaşadı. O korku ve panik anları anbean kameralara yansıdı.
Korku ve panik yıkım saatini değiştirdi
Öğrencilerin korku ve paniği üzerine firma, yıkımı öğrencilerin dersi bittikten sonra yapmaya başladı.
"Çocuklarımız korkuyor"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan veli Zeynep Güney, "Burada geçtiğimiz gün yapılan yıkımda moloz parçaları hep bahçeye düştü. Normal şartlarda bu yıkımın saat 14.00'da yani öğrenciler okuldan çıktıktan sonra başlaması lazım ancak firma yıkımı 30 dakika önce başlattı ve çocuklarımız hep korktu. Bu okulda okuyan bazı öğrenciler zaten depremde hayatını kaybetmişti. Çocuklarımız onların acılarını halen unutamamışken böyle bina yıkımını da görmeleri onları korkutuyor" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler ise yıkım nedeniyle korktuklarını söyledi. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Adana'da okul bahçesine düşen molozlar öğrencileri ve velileri tedirgin etti - Son Dakika
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.
Erzincan'da yaşanan altın madeni faciasının ardından Elazığ'da da bir maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtilirken, AFAD ve UMKE gibi ekipler olay yerine sevk edildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, 1 işçinin kurtarıldığını ve diğer 3 işçi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. AFAD ise gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.
Ekonomi Profesörü Seyfettin Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Haberler.com Youtube kanalında yaptığı faiz tahminleri gerçekleşti. Erdoğan, TCMB'nin artık faiz artırımına gitmeyeceğini ve bu durumun piyasaları zorlayacağını öngörmüştü. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da bu görüşe katıldığı ve faiz artırımına gitmediği görüldü.
Derya Uluğ'un son konserinde Şinanay şarkısını söylediği esnada Fenerbahçeli taraftara Galatasaray için küfrettirdiği konuşulunca cevap gecikmedi. Görüntülerinin tepki çekmesinin ardından videonun uzun halini yayınlayan Uluğ "Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki" diyerek küfrettirdiği söylentisini yalanladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gramlık pidenin İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere geçen yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor. Emeklinin bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi yeni haftada Genel Kurul'da ele alınacak. Yargılama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler de getirecek teklife göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak.
LaLiga lideri Real Madrid'in Sevilla'yı ağırladığı maçta Arda Güler büyük bir şanssızlık yaşadı. Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almak üzereyken Real Madrid gol atınca deneyimli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili kararından vazgeçti. Maç sonu konuyla ilgili bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok" dedi.
Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Star Trek ve Captain Marvel yıldızı Kenneth Mitchell, 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon başvuruları 29 Şubat'ta sona erecek. Emekliler, 10 bin ila 15 bin TL arasında alınabilecek promosyon ödemeleri için süreci yakından takip ediyor. Başvurular bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?