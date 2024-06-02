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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Adana'da okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 58 bin 236 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, '2023 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri'ni açıkladı. 6 yaş ve üzeri 2 milyon 72 bin 814 kişinin eğitim durumunun değerlendirildiği araştırmada, TÜİK verilerine göre Adana'da okuma-yazma bilmeyenlerin oranı 58 bin 236 olarak belirlendi. Bu sayının yaklaşık 10 bin kadarını erkekler, 48 binini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de okuma yazma bilen oranı %97,6 oldu

2008 yılı ile 2023 yılı verilerinin karşılaştırıldığı araştırmada, Türkiye'de 2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı %91,8 iken, 2023 yılında bu oran %97,6 olarak hesaplandı. 2008-2023 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı %86,9'dan %96,0'a, erkeklerde ise %96,7'den %99,2'ye yükseldi.

Türkiye'nin ortalama eğitim süresi 9,3 yıl

Ortalama eğitim süresinde de artış meydana geldi. 2023 yılında 25 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,3 yıl oldu. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,1 yıl olarak hesaplandı. Adana'da da 9,2 yıl olarak belirlenen ortalama eğitim süresi, erkeklerde 9,9, kadınlarda ise 8,5 yıl olarak açıklandı.

Öte yandan Adana'da 6 yaş ve üzeri 2 milyon 72 bin 814 kişi arasında, okuma yazma bilen fakat herhangi bir okul mezunu olmayan kişi sayısı 218 bin 619 olarak belirlenirken, 440 bin 349 kişi yalnızca ilkokuldan, 132 bin 776 kişi ilköğretim, 383 bin 962 ortaokul ve dengi okullardan, 482 bin 604 lise ve dengi okullardan, 308 bin 683 kişi ise yüksekokul veya fakülteden mezun olarak kayıtlara geçti. - ADANA