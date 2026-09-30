Adana\'da özel çocuklar İtfaiye Haftası\'nda itfaiyecilerle buluşup itfaiyeci oldu

Adana'da İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, itfaiyecilerle bir araya gelerek mesleği tanıdı.

Adana'da 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel çocuklar itfaiyeci oldu. Adana İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen etkinlikte çocuklar itfaiyeciler tarafından karşılanırken, itfaiyecilik mesleği ve ekiplerin görevleri hakkında çocuklara bilgiler verildi.

İtfaiyecilerle birlikte dans eden çocuklar, daha sonra itfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu. İtfaiye aracına binen çocuklar, araçla kısa bir gezi yaparak itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdı.

"Hepimiz birer engelli adayıyız"

Adana İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Bugün kardeşlerimiz İtfaiye Haftası dolayısıyla gelmek istediklerini söylediler. Biz de memnuniyetle karşıladık. Bugün çocuklarımız itfaiye araçlarına bindiler. Onlarla sohbet ettik. Giydiğimiz üniformadan onlara da giydirerek güne anlam kattık. Bizimle bir arada olmanın keyfini yaşadılar. Biz de onlarla bir arada olmanın keyfini ziyadesiyle yaşadık. Kapımız her zaman açık. Ne zaman isterlerse başımızın tacı. Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Burada bulunan ailelere bu çocuklara sosyal birey olarak davrandıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugünün kahramanı özel çocuklarımız oldu"

Etkinliğe katılan özel çocuk annesi Gülşen Akgöz ise etkinlik dolayısıyla mutluluğunu dile getirerek, "İtfaiye Haftası dolayısıyla özel çocuklarımız ile çok anlamlı ve güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugünün kahramanı özel çocuklarımız oldu. İtfaiyemiz bugün tüm çocuklarımızı itfaiyeci yaptı. Çocuklarımız itfaiyecilerin görevlerini öğrendi. Nasıl hayat kurtardıklarını, insanlara nasıl destek olduklarını anlattılar. Zor zamanlarda cesaretleriyle ve emekleriyle insanların yanlarında oluyorlar. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az kalır. İyi ki varlar. Bu güzel gün için herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.