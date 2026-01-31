Adana'da selden geriye ıslak eşyalar, çamurlu yollar kaldı: Evlerini su basan vatandaşlar o anları anlattı - Son Dakika
Adana'da selden geriye ıslak eşyalar, çamurlu yollar kaldı: Evlerini su basan vatandaşlar o anları anlattı

31.01.2026 13:58  Güncelleme: 14:09
Adana'da etkili olan sağanak yağış, birçok ev ve aracı su basmasına neden olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen ve mahsur kalan vatandaşlar, kurtarılmayı bekledi. Yetersiz altyapı nedeniyle yaşanan olumsuzluklar, halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Adana'da dün etkili olan sağanak yağışta evlerini su basan ve kimisi kepçeyle, kimisi de komşuları tarafından kurtarılan vatandaşlar gözyaşlarıyla o anları anlattı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar yardım isterken, yağıştan geriye kalan çamurlu yollar dron ile görüntülendi.

Adana'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Evlerde, caddelerde, araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Özellikle Yüreğir ilçesinde yağışların ardından derelerin taşmasıyla birlikte bölgede su seviyesi hızla yükselirken, çok sayıda vatandaş evlerinde ve araçlarında mahsur kaldı. PTT Evleri Mahallesi'nde evlerini su basan vatandaşlar belediye ekiplerinin ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Mağdur olan vatandaşlar, geceyi akrabalarında veya kurumlar tarafından belirtilen yerlerde geçirdi. Sabah yeniden evlerine gelen vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı. Birçok eşyaları su altında kalan vatandaşlar, eşyalarını sokağa attı. Öte yandan merkez Sarıçam ilçesinde de yetersiz altyapı nedeniyle birçok apartmanın bodrumunu su bastı. İlçede yaşayan vatandaşlarda Sarıçam Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Evi su basan ve eşyalarını sokağa atan vatandaşlardan Filiz Özbağa, "Hava birden karardı ve yağmur geldi. Sel suları içeri girdi, çırpındık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Herkes çırpındı ama yapabilecek bir şeyimiz yok, ne yapabilirim bilmiyorum. Evimin içindeki suyumuzu tahliye etsinler. Eşyalarım hep su oldu" diye konuştu.

75 yaşındaki Yüksel ve Mahmut Kart çifti de sel sularından güçlükle çıkartıldı. Evlerini su basan, eşyaları sular altında kalan yaşlı çift, yardım istediklerini söyledi.

"Mahsur kaldık, boğulacaktık"

Mahsur kaldıkları evlerinden kurtarılan Kerim Kıyak ise, "2019 yılında aynı bölgede yine sel baskını oldu. Yetersiz altyapı ve buradaki sulama kanalıyla derenin ıslah edilmesi lazım. Evin içini birden su bastı, içeride eşim ve çocuklarımla mahsur kaldık, boğulacaktık. Kapı şiştiği için açamadık.Gelip camı kırıp bizi kurtardılar" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

