Adana'da Sıcaktan Bunalan Vatandaşa İş Makinesi İle Serinleme

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş makinesi operatörü sıcaktan bunalan vatandaşı kepçe ile serinletti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi ile sıcaktan bunalan vatandaşlar ilginç yöntemler ile serinliyor. Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde sulama kanalı çevresinde bulunan bir vatandaş sıcaktan bunalınca imdadına kepçe operatörü yetişti. Kanala girmeyen vatandaşı kepçe operatörü sulama kanalından kepçesine su alıp üzerine dökerek serinletti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. - ADANA