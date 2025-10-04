Adana'da Takside Doğum: Ücretsiz Ulaşım Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adana'da Takside Doğum: Ücretsiz Ulaşım Müjdesi

Adana\'da Takside Doğum: Ücretsiz Ulaşım Müjdesi
04.10.2025 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksici, hamile kadının doğumunu aracında gerçekleştirdi, aileye ücretsiz ulaşım sözü verdi.

Adana'da taksici Samet Aygün (30), duraktan gelen acil çağrı üzerine Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ne yolcu almaya gitti. Suriyeli Yesen ailesini alan taksici Aygün, onları hastaneye götürmek için yola çıktı.

TAKSİDE DOĞUM YAPTI

Bu sırada hamile annenin doğum sancısı arttı, ardından da bebek aracın içinde dünyaya geldi. Anne erkek bebek dünyaya getirirken göbek kordonu hastane önünde sağlık ekibi tarafından araçta kesildi. Hastaneye alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HEMŞİRE KORDONU ARAÇTA KESTİ"

Yaşadıklarını anlatan taksici Samet Aygün, "Durakta oturup çay içiyordum. Durağa telefon geldi. Acil olunca bende hemen adrese gittim. Adreste aileyi aldım. Yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Daha sonra içeri aldılar, annenin ve bebeğin de sağlık durumu iyiymiş" dedi.

"BEBEK VE AİLESİNE THY TARİFESİ UYGULAYACAĞIZ"

Aygün, yaşadığı olaya farklı bir jestle de imza attı. Aygün "Aracım doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını taksi durağı olarak uygulayacağız. Yesen bebek ve ailesinden bundan sonra taksi ücreti almayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hastane, Suriye, Güncel, Ulaşım, Bebek, Yerel, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Takside Doğum: Ücretsiz Ulaşım Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatice’nin katili mahkemede döküldü: 3 kere ’boş ol’ dedim, boğazına sarıldım Hatice'nin katili mahkemede döküldü: 3 kere 'boş ol' dedim, boğazına sarıldım
’Fuhuş’tan 12 yıldır aranan suçlu Google Maps takibiyle yakalandı Bambaşka biri olmuş 'Fuhuş'tan 12 yıldır aranan suçlu Google Maps takibiyle yakalandı! Bambaşka biri olmuş
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar 2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar
MOSSAD’a çalışan Türk’le ilgili yeni detaylar Şeytani planı ortaya çıktı MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Şeytani planı ortaya çıktı
Sakaryaspor’a hükmen mağlubiyet cezası Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası
İsrail Sumud Filosu’ndaki 480 aktivisti alıkoydu, 4 İtalyan sınır dışı edildi İsrail Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti alıkoydu, 4 İtalyan sınır dışı edildi

11:38
AK Partili Şamil Tayyar’dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum
11:37
İsrail’in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye’ye getirilecek
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye'ye getirilecek
11:36
Sergen Yalçın’dan derbi öncesi oyuncularına özel talimat
Sergen Yalçın'dan derbi öncesi oyuncularına özel talimat
11:05
’’Asgari ücret ne kadar olmalı’’ diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi
''Asgari ücret ne kadar olmalı?'' diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi
11:02
Trump’ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor
10:56
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2025 12:04:23. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Takside Doğum: Ücretsiz Ulaşım Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.