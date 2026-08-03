Adana'da Tarım İşçileri 45 Derecede Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Tarım İşçileri 45 Derecede Çalışıyor

Adana\'da Tarım İşçileri 45 Derecede Çalışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcak hava koşullarında Adana'da tarım işçileri, günlük 1250 lira kazanarak çalışıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da tarım işçileri, 45 dereceyi bulan sıcakta tarlada çalışarak günlük bin 250 lira ekmek parası kazanıyor.

Yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu Adana'da tarım işçileri, zorlu hava şartlarına rağmen tarlalardaki mesailerine devam ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte işçiler, güneşin altında ürünlerin bakım ve hasat çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyorlar

Günün ilk ışıklarıyla tarlalara gelen işçiler, özellikle sıcaklıklar başlamadan işlerini bitirmeye çalışıyor ancak işler uzarsa akşama kadar tarlada çalışmayı sürdürüyor. Uzun kollu kıyafet ve çeşitli yöntemlerle güneşten korunmaya çalışan işçiler, sık sık su tüketerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

1250 lira yevmiye alıyorlar

Şuanda bölgede hasadı devam ürünlerde çalışan işçiler, günlük bin 250 lira yevmiye kazanıyor. Geçimlerini tarımdan sağlayan işçiler, bunaltıcı sıcağa rağmen üretimin devam etmesi için tarlalarda emek vermeyi sürdürüyor.

"600-700 kasa biber topluyoruz"

Tarlada çalışan işçilerden Hicran Demir, "Sıcaklık bazen düşük oluyor ama bazen de çok yüksek oluyor. Yevmiyemiz 1250 lira. Şuanda biber hasadında çalışıyoruz. Günde bazen 600, bazen de 700 kasa biber topluyoruz. Öğleden sonra çok zorlanıyoruz. Sabah 05.00'de tarlaya geliyoruz. Eğer karanlık olmasa 04.00'de geleceğiz. Bazen öğleden önce bazen de öğleden sonra mesai bitiyor" diye konuştu.

"Ekmek parası için çalışıyoruz"

İşçilerden Deniz Çelik ise, sabah 05.00'de tarlaya geldiklerini anlatarak, "Şuanda biber hasadında çalışıyoruz ve ürünler ne zaman biterse o zaman paydos veriyoruz. İş beğenmeyen, çalışmayanlar var. Onlarda gelsin burada çalışsın, bizde ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Tarım, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Tarım İşçileri 45 Derecede Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı Gündem yaratacak İran iddiası Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası
Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı

10:23
Dünya Kupası’nın yıldızı Şili’yi ayağa kaldırdı Havalimanında izdiham yaşandı
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:06
Ve yılın bombası patlıyor Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 10:58:25. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Tarım İşçileri 45 Derecede Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.