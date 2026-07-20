Adana\'da Toplu Sünnet Şöleni

Adana'da düzenlenen toplu sünnet organizasyonu kapsamında sünnet çocukları ve aileleri için mehteran eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında bir araya gelen sünnet çocukları ve aileleri, mehteran takımı eşliğinde tarihi Büyük Saat'e kadar yürüdü. Buradan başlayan kortej, Adana Ulu Cami'ye geçti. Ulu Cami'de düzenlenen programda sünnet çocukları için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Programın ardından çocuklar ve aileleri cami önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADANA