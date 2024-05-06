Adana'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikat büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Adana'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikat büyük ilgi gördü

Adana\'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikat büyük ilgi gördü

Adana'da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'kazalı araçtan kazazede kurtarma' tatbikatı, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Tatbikatta bir trafik kazası canlandırılarak, araç içerisindeki yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından tahliye edildi. Tatbikat sonrasında vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

06.05.2024 19:15
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Adana'da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'kazalı araçtan kazazede kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gerçeğini aratmayınca yoldan geçen vatandaşlar tatbikat yerine akın etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Parkı'nda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta bir trafik kazası canlandırıldı. Araç sürücüsünün kazanın ardından aracın ön camından fırlayarak yerde ağır yaralı biçimde uzandığı tatbikatta, sürücünün yan koltuğunda oturan kişi ise başını aracın açılan hava yastığına yaslayarak gelecek yardımı bekledi. Tatbikatta kazayı gören vatandaşlar önce 112'yi arayarak kazayı yetkililere bildirdi. Kaza alanına yetkililerin gelmesiyle birlikte araç içerisindeki yaralı itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, araçtan fırlayan sürücünün ise sağlık ekipleri tarafından doğru müdahale ile sedyeye alınarak ambulansa götürülmesi canlandırıldı. Tatbikat esnasında yoldan geçen vatandaşlar ise kazayı gerçek zannederek izlemeye başladı. Olayın gerçek olmadığını öğrenen vatandaşlar, sonrasında tatbikatı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Tatbikatın ardından ise vatandaşlara trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıtılarak, uyarılarda bulunuldu.

"Ülkemizde yıllık bin 800 ölümlü kaza oluyor"

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Mustafa Çuhadar, Türkiye'de bir yılda yaklaşık bin 800 ölümlü kaza, 206 bin yaralanmalı kaza olduğunu, bunun sonucunda 305 bin kişinin yaralandığını söyledi. Gerçekleştirilen tatbikat ile vatandaşları trafik kurallarına uyma konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Çuhadar, "Bu seneki trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde bir trafik kazası canlandırmasında bulunmuş olduk. Kazada aşırı hızlı giden aracın kaza sonrası ne hale geldiğini vatandaşlara göstermeyi amaçladık. Öte yandan emniyet kemerini bağlamayan sürücünün de dışarıya savrulduğunu canlı bir biçimde izledik. Ülkemizde genel olarak baktığımızda yıllık bin 800 ölümlü kaza olurken 206 bin de yaralamalı kaza meydana geliyor. 305 bin de yaralımız oluyor. Düzenlemiş olduğumuz tatbikatta emniyet kemerinin önemini dile getirmeye çalıştık. Aşırı hız yapan aracın ne hale geldiğini ve araç içerisinde bulunan vatandaşlarımızın yaralanmalarını, araç dışarısına savrulmalarını canlandırmış olduk" dedi.

"Kurallara dikkat edilmezse sonuçların neler olacağını bu tatbikatta görebilirsiniz"

Tatbikatta kaza sonrası aracın ön camından fırlayarak ağır yaralanan sürücüyü canlandıran Niyazi Gültekin Demir, "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, şoförlerimizin araçlarını dikkatli kullanmaları, alkollü araç kullanmamaları gerektiğine özverili olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Burada oyunculuk yaparak vatandaşlara örnek olarak katkıda bulundum. Kurallara dikkat edilmezse sonuçların neler olacağını bu tatbikatta görebilirsiniz. Yerde yatarken dışarıdaki vatandaşlar sahne sanki gerçekmiş gibi gördüler. Ardından ambulansa bindim, bu sırada ambulanstaki hemşire hanımlar da bir an afallayıp gerçekten yaralı olduğumu sandılar, abi çok gerçekçi oynadın diyerek beni tebrik ettiler" diye konuştu.

Vatandaşlar tatbikatı ilgiyle takip etti

Tatbikatı izleyen vatandaşlardan Necat Yılmaz, "Polis ekibi, itfaiye ekibi geldi, hepimiz bu duruma şaştık kaldık. Tatbikatta araçtan fırlayan sürücü aracın önünde yerde yatarken, yan koltukta oturan kişiyse başını aracın göğsüne vurmuş şekilde duruyordu. Ben ilk defa karşılaştım böyle bir organizasyonla. Ekipler birden koştular, hemen yardım ekibi geldi, ambulans geldi, polis geldi. Hemen müdahale ettiler kazaya. Bu sayede vatandaşlar bu tatbikatı izleyerek bir kaza anında neler yapılması gerektiğini görmüş oldular" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikat büyük ilgi gördü - Son Dakika

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