Adana\'da Yazar ve Şairler Metroda Buluştu

Adana'da 93 yazar ve şair Dünya Öykü Günü ve Sevgililer Günü'nü metroda bir araya gelerek kutladı.

Adana Şair Yazarlar Platformu, 14 Şubat'ta hem Dünya Öykü Günü hem de Sevgililer Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. 93 yazar ve şair, metro vagonlarını şiir, öykü ve türküyle doldurdu.

Adana Şair Yazarlar Platformu Başkanı Mahmut Reyhanioğlu, "Bugünün önemi çok büyük. Bir yanda Dünya Öykü Günü, bir yanda Sevgililer Günü. Şehrimizde kültür ve sanat hareketini kamuoyuyla paylaşmak üzere metro durağında bir araya geldik. Vagonları sanatla ihya ettik. Edebiyat yalnızca salonlarda değil; sokaklarda, meydanlarda, metroda ve hayatın her alanında var olmalıdır. Çünkü sanat insana dokunmadıkça eksik kalır" dedi.

Platform, sözün ve sevginin birleştirici gücüne dikkat çekerek, edebiyatın toplumla iç içe yaşaması gerektiğini vurguladı. - ADANA