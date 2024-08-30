Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sıcak hava nedeniyle sönük geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sıcak hava nedeniyle sönük geçti

Adana\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sıcak hava nedeniyle sönük geçti

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sıcak hava ve yüksek sıcaklık nedeniyle düşük katılımla gerçekleşti. Tören alanında gölge bulamayanlar şapka kullanarak güneşten korunmaya çalıştı. Katılımcılar, etkinliğin daha erken saatte yapılması gerektiğini belirtti.

30.08.2024 13:05  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sıcak hava nedeniyle sönük geçti.

30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren halkı selamladı.

Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Binbaşı Serkan Kahraman, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu.

Sıcak hava nedeniyle alan boş kaldı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre anlık hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçine tören alanı boş kaldı. Katılımın az olduğu gözlemlenirken alana gelen vatandaşlarda gölgelik yer aradı. Gölge bulamayanlarda şapka ile güneşten korundu. Torunuyla alana gelen Mehmet Başağlar, "Milli bayramlarımızı öğrensin diye torunumu getirdim ama hava çok sıcak. Bu etkinlik daha erken saatte olsaydı alan daha kalabalık olurdu" dedi.

Askeri geçit töreninin ardından tören son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sıcak hava nedeniyle sönük geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 14:52:55. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sıcak hava nedeniyle sönük geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement