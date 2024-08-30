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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sıcak hava nedeniyle sönük geçti.

30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren halkı selamladı.

Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Binbaşı Serkan Kahraman, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu.

Sıcak hava nedeniyle alan boş kaldı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre anlık hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçine tören alanı boş kaldı. Katılımın az olduğu gözlemlenirken alana gelen vatandaşlarda gölgelik yer aradı. Gölge bulamayanlarda şapka ile güneşten korundu. Torunuyla alana gelen Mehmet Başağlar, "Milli bayramlarımızı öğrensin diye torunumu getirdim ama hava çok sıcak. Bu etkinlik daha erken saatte olsaydı alan daha kalabalık olurdu" dedi.

Askeri geçit töreninin ardından tören son buldu. - ADANA