Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ADANA - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın yerine gelerek müdahale başlattı. Havadan ve karadan yapılan hızlı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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