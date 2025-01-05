ADANA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103\'üncü yılı kutlandı

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ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

5 Ocak Adana'nın kurtuluşu nedeniyle düzenlenen resmi törenlerin ilki Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Çelenk koyma törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6'ncı Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile sivil ve askeri erkan katıldı.

Kentin sivil ve askeri erkanı daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törenlere katıldı. Buradaki törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, " Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadelenin şehit ve gazileri ile Adana'nın kurtulmasını sağlayan atalarımızı rahmet, minnet, saygı ve gururla anıyoruz. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu kutlu olsun" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Zaman geçtikçe ve etrafımızda olan hadiseleri gördükçe, ülkenin bağımsızlığının ve istiklal mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu tekrar idrak ediyoruz. Allah bu memlekete, bu vatana böyle işgaller göstermesin. Hiçbir zaman zaafa düşmeyelim. Ülke olarak uluslararası alanda saygın ve sözü geçen bir devlet olarak ebed müddet bu topraklar üzerinde var olalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pozantı ilçesinden bisiklet sporcularının getirdiği Türk Bayrağı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e teslim edildi.

KUTLAMADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Daha sonra 'Kurtuluşun 103'üncü Yılında Adana' konulu resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileriyle, öğretmenler arasında yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Jandarma Merasim Bölüğü Komutanlığı'nın 'Tüfekli hareketler' gösterisi, Adana Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi ile Jandarma Mehteran Birliği'nin gösterileri büyük beğeniyle izlendi.

Kutlama törenlerinde şiirler de okundu.

Haber: Muhammet Fatih Yavuz- Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,