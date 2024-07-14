Adana'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a veda şiiri yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Karaisalı'da 2 yıldır kaymakamlık yapan Muhammed Huzeyfe Onur, Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamlığına atanmıştı. Karaisalılı Çoban Sadettin Öveç kaymakama şiir yazdı. Kendisisne "Issız Dağların Issız Çobanı Yörük Sadettin Öveç" diyen Öveç,, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a bir veda şiiri yayınladı. Sosyal medya hesabından "Ayrılığın Vakti miydi?" başlıklı şiirinde Kaymakam Onur'un gidişine çok üzüldü.
İşte Sadettin Öveç'in o şiiri:
Ayrılığın Vakti Miydi?
Ayrılığın vakti miydi
Dua ettim çıktı boşa
Kader'in se gelir başa
Şaştım kaldım ben bu işe
Ayrılığın vakti miydi
Daha dolmamış dı sene
Derdimi derim ben kime
Görev kutsal vatan ana
Ayrılığın vakti miydi
İçine çöktü bir hüzün
Yaprak dökülür müş güzün
Dertli çalar söyler sazım
Ayrılığın vakti miydi
Beyim yolun açık olsun
Güzellikler seni bulsun
Ekinözü kıymet bilsin
Ayrılığın vakti miydi
Sadettin der gözüm yaşlı
Sohbetlerim kaldı başlı
Sevgi masum kader suçlu
Ayrılığın vakti miydi - ADANA
Son Dakika › Yerel › Adana'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a veda şiiri yazıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?