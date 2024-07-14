Adana'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a veda şiiri yazıldı - Son Dakika
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a veda şiiri yazıldı

Adana\'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur\'a veda şiiri yazıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a, çoban Sadettin Öveç tarafından veda şiiri yazıldı. Kaymakam Onur'un Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamlığına atanması üzerine, Öveç sosyal medya hesabından yayınladığı şiirde ayrılığa üzüntüsünü dile getirdi.

14.07.2024 14:17
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a veda şiiri yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Karaisalı'da 2 yıldır kaymakamlık yapan Muhammed Huzeyfe Onur, Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamlığına atanmıştı. Karaisalılı Çoban Sadettin Öveç kaymakama şiir yazdı. Kendisisne "Issız Dağların Issız Çobanı Yörük Sadettin Öveç" diyen Öveç,, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a bir veda şiiri yayınladı. Sosyal medya hesabından "Ayrılığın Vakti miydi?" başlıklı şiirinde Kaymakam Onur'un gidişine çok üzüldü.

İşte Sadettin Öveç'in o şiiri:

Ayrılığın Vakti Miydi?

Ayrılığın vakti miydi

Dua ettim çıktı boşa

Kader'in se gelir başa

Şaştım kaldım ben bu işe

Ayrılığın vakti miydi

Daha dolmamış dı sene

Derdimi derim ben kime

Görev kutsal vatan ana

Ayrılığın vakti miydi

İçine çöktü bir hüzün

Yaprak dökülür müş güzün

Dertli çalar söyler sazım

Ayrılığın vakti miydi

Beyim yolun açık olsun

Güzellikler seni bulsun

Ekinözü kıymet bilsin

Ayrılığın vakti miydi

Sadettin der gözüm yaşlı

Sohbetlerim kaldı başlı

Sevgi masum kader suçlu

Ayrılığın vakti miydi - ADANA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sosyal Medya, Karaisalı, Ekinözü, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a veda şiiri yazıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın Karaisalı ilçesinde çoban tayini çıkan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur'a veda şiiri yazıldı - Son Dakika
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