Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi

31.07.2022 12:58
Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi

Adana'nın Kozan ilçesindeki atıl durumda bulunan yüzme havuzu yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Adana'nın Kozan ilçesindeki atıl durumda bulunan yüzme havuzu yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Yasası ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçen ve 2019 yılından bu yana faaliyet göstermeyen yüzme havuzu, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'in Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile yaptığı görüşmeler neticesinde Kozan Belediyesi bünyesine kazandırıldı. Restore edilen havuzda incelemelerde bulunan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede gençlerin sulama kanallarında değil modern tesislerde yüzme öğreneceğini ve serinleyeceğini söyledi. Özgan, "Zeydan Bey'le görüşmelerimiz neticesinde yüzme havuzunu belediyemiz bünyesine aldık. Üç yıldır atıl haldeydi başta makine dairesi olmak üzere birçok mekanizmasının değişmesi gerekti. Beş metre olan derinlik ise hem su hem de zaman tasarrufu için derinlik kot farklı değişmekle beraber yaklaşık 1.60 cm indirdik. Ayrıca Havuzun çevresini de begonvillerle donatarak peyzaj çalışması yapılıp otoparkını da yeniledik. Kozanımıza bir aquapark sözüm vardı, onu da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kozanımıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Özgan, yüzme havuzu ve aquaparka Kozan'da geçmiş yıllarda görev yapan eski Belediye Başkanı Mehmet Açıkgöz'ün adının verildiğini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Bakımları yeni yapılan otomobil park halinde alev alev yandı Bakımları yeni yapılan otomobil park halinde alev alev yandı Adana Kozan ile Kayseri arasını 105 kilometreye düşürecek çalışmalar hızla sürüyor Adana Kozan ile Kayseri arasını 105 kilometreye düşürecek çalışmalar hızla sürüyor

Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:40 NATO Genel Sekreteri'nden İsveç ve Finlandiya sözleri: İki ülkenin tam üyeliği Türkiye için de iyi olacak
12:19 Alanyaspor'u mağlup eden Ümraniyespor'un "Behlül" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
11:40 Yunanistan'dan ilginç çağrı: Müslümanlar duvarlarını yiyor, Ayasofya tehlikede olan anıt ilan edilmeli
11:14 AK Partili ismin paylaştığı fotoğrafa yazdığı söz Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek: HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!
10:53 Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çifte nişan verilecek
10:52 Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan caninin, ağırlaştırılmış müebbeti istendi
10:39 44. İstanbul Maratonu yarın yapılacak! İşte kapatılacak yollar
10:37 Rapor alıp kurban pazarında çalışan işçi kovuldu! Mahkemeye taşınan olayda Yargıtay'dan emsal karar
10:35 Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer koronavirüse yakalandı
09:56 Denizli'de feci kaza! Yoldan geçenler durup yardıma koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 13:12:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement