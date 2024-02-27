Adana'nın simgelerinden büyük postane yıkılıyor
ADANA - Adana'nın simgelerinden biri olan, yaklaşık 75 yıllık büyük postane binası depremde ağır hasar aldığı için yıkılıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin vurduğu Adana'da 11 bina yıkılırken, depremin etkisiyle 2 bin 988 bina ağır hasar aldı. Ağır hasar alan binalardan biri de yaklaşık 75 yıl önce yapılan büyük postane binası oldu. Adana'nın simgelerinden biri olan merkez Seyhan ilçesine bağlı Kızılay Caddesi'ndeki büyük postane binasının da yıkımına başlandı.
"Adana'nın eski ve mazisi olan bir binası"
Binanın depremde ağır hasar aldığını ve uzun zamandır yıkılmasını beklediklerini belirten Abdullah Can, "Depremden dolayı hasar aldığını biliyoruz, Adana'nın eski ve mazisi olan bir binası yıkılıyor. Elbette üzgünüz fakat depremden hasar gördüğü için bir an önce yıkılması gerekiyordu. Geçmişi, 75 yaşlarında bir bina. Yerine tekrardan postane yapılacağından dolayı daha tertipli daha düzenli, vatandaşlarımıza daha uygun bir yer olacaktır" dedi.
"Bir yıldır kapalı olması çevredeki esnafları da etkiliyor"
Vatandaşların ve esnafın güvenliği için şehrin merkezindeki binanın yıkılmasının şart olduğunu ifade eden Gökhan Noyan ise, "Depremden dolayı zarar gördüğü için vatandaşlarımız ve esnaflarımızın güvenliği açısından yıkılması şart oldu, bir yıldır kapalı olması çevredeki esnafları da etkiliyor. Bir an önce yıkılıp yerine tekrardan tertipli, düzenli, milletimize vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunulması için postane yapılmalı. Biz de burada 20 yıllık esnafız, buranın kapanması bizleri de etkiledi, dolayısıyla buranın yıkılıp yenisinin yapılması şart oldu artık" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Adana'nın simgelerinden büyük postane yıkılıyor - Son Dakika
Fenerbahçe'nin gözde iki futbolcusu Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in, Bağdat Caddesi kombinleri sosyal medyada çok konuşuldu.
TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camisi, 1708-1711 yılları arasında yapılmış olup hala ibadete açıktır. Caminin üst katına çıkan merdivenler, dik ve dar yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken merdivenler, camiye ayrı bir hava katmaktadır.
İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney, hakimlikteki ifadesinde "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor?" dedi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Savacı'nın vefatının ardından ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.
Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Maçta Carlos Vinicius'un hakeme küfür etmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vinicius'un ceza alıp almayacağı ise Futbol Disiplin Talimatı'na göre belirlenecek.
Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evlenecekleri beklenen çiftin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?