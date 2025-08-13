Adana Pozantı\'da Yeni Devlet Hastanesi ve Araç Muayene İstasyonu Projesi

Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'i Toroslar üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir geçiş güzergahında bulunan Adana'nın Pozantı ilçesinde yeni devlet hastanesi ve araç muayene istasyonu projesinin hayata geçeceği bildirildi.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan öncülüğünde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Denetim Daire Başkanı Cemalettin Doğmuş, Ulaştırma 5. Bölge Müdürü Mehmet Akif Cengiz ve beraberindeki heyetle birlikte Akçatekir'de bir araya gelerek toplantı gerçekleştirildi.Toplantı sonucunda, ilçenin ulaşım ve sağlık altyapısını güçlendirecek üç kritik konuda somut kararlar alındı. İlçenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu kalıcı araç muayene istasyonu için gerekli çalışmaların başlatılmasına da karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda, bir yıl içinde hizmete girmesi planlanan araç muayene istasyonu, hem Pozantı halkının hem de çevre ilçelerin bu hizmete daha kolay erişimini sağlayacağı kaydedildi.

İlçenin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazi üzerinde yeni bir devlet hastanesi yapılması için değerlendirme süreci başlatıldı. Yapılacak yeni hastaneyle ilçeye modern ve erişilebilir sağlık hizmetleri kazandırma yolunda önemli bir adım olacağı aktarıldı.

Pozantı ilçesine bağlı Aşçıbekirli, Yukarıbelemedik, Yağlıtaş ve Karakışlakçı mahallelerinin ortak kullandığı yolun yapımıyla ilgili olarak, Bakan Yardımcısı Boyraz tarafından Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne de talimat verildiği açıklandı.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, önemli destek ve iş birlikleri için emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADANA