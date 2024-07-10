Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi şehit ailelerini ziyaret etti

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile eşi Fatma Köşger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine, Şehit İkiz Polis Memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile Şehit Polis Memuru Yunus Uğur'un ailelerini ziyaret eden Vali Köşger, son olarak 15 Temmuz Gazisi Recep Arslan'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında şehitlerin aileleriyle ve gazimizle sohbet eden Vali Köşger, aziz milletin vatan uğruna gözünü dahi kırpmadan şehadete yürüyecek kadar vatanına bağlı olduğunu belirterek, "Aziz milletimiz, sinesindeki bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisiyle tarihten bugüne birçok kahramanlık destanı yazmıştır. 15 Temmuz 2016'da da aynı duyguyla hareket eden milletimiz; istiklalimiz, istikbalimiz ve devletimizin bekası uğruna tanka, tüfeğe göğüs germiş ve şanlı tarihimize bir kahramanlık destanı daha kazandırmıştır. Milletimiz; demokrasimize sahip çıkmış ve milli irademize olan bağlılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Yurdumuzun bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için şehadete yürüyen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

15 Temmuz ruhunu diri tutmanın, bu ruhu gelecek nesillere aktarmanın ve şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın en önemli vazifelerden biri olduğunu belirten Vali Köşger, daima şehit ailelerinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretler, şehitlerin ruhlarına dualar okunmasıyla son buldu. - ADANA