Adana ve Girne arasında kardeş şehir protokolü yenilendi - Son Dakika
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Adana ve Girne arasında kardeş şehir protokolü yenilendi

21.04.2022 12:45
Adana ve Girne arasında kardeş şehir protokolü yenilendi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kardeş şehir protokolünü yeniledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kardeş şehir protokolünü yeniledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle'nin katılımı ile Adana Büyükşehir Belediyesi ve Girne Belediyesi arasında kardeş şehir protokol yenileme imza töreni yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Göngördü ve ekibi, kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi ve meslek edinmeleri amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Niyet Akademi ve Paynane'de de incelemelerde bulundu. - ADANA

Adana ve Girne arasında kardeş şehir protokolü yenilendi
Adana ve Girne arasında kardeş şehir protokolü yenilendi

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Adana'da kapkaç mağduru kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasında Adana'da kapkaç mağduru kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasında

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Kıbrıs, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana ve Girne arasında kardeş şehir protokolü yenilendi - Son Dakika


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