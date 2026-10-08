Adana Yüreğir\'de yıllar sonra okuma-yazma öğrenen 18 kadın 5 aylık kursu bitirdi

Adana'da yıllar önce 'kızlar okumaz, kız çocuğu evinde durur' gibi çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ve hayalleri yarım kalan kadınlar, yıllar sonra okuma-yazma kursuna katılarak hayallerini gerçekleştirdi. Kurstan mezun olan kadınlar pasta kesip kendilerini alkışladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yıllar önce 'kızlar okumaz, kız çocuğu evinde durur' gibi çeşitli nedenlerle çok sayıda kadın, okula gönderilmedi. Her zaman okuma-yazma öğrenmek yüreklerinde ukde kalan kadınlar, son yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlarca açılan okuma-yazma kursuna katılarak hayallerini gerçekleştirdi.

5 ay eğitim gördüler

Son olarak Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, ilçeye bağlı Yalnızca Mahallesi'nde tadilatını gerçekleştirdiği okulda okuma-yazma kursu açılması için girişimde bulundu. Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nce öğretmen tahsis edilen okulda, yaklaşık 5 ay boyunca kadınlara okuma-yazma ve temel matematik eğitimi verildi.

Mezuniyetlerini pasta keserek kutladılar

Sabahları evlatlarını okula gönderip ardından tarlaya giden kadınlar, daha sonra okula geldi ve eğitim gördü. 5 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kadın, kurstan mezun oldu ve mezuniyetlerini pasta keserek kutladı.

"Bu devirde kız çocuklarının okuması çok önemli"

Kurstan mezun olan kadınlardan 3 çocuk annesi Saadet Altınbaş (45), "Annem erken vefat edince babam beni okula göndermedi. Sonrada evlenince çocuklarıma okuma-yazma öğretirken kendimde öğrendim ama bu okulda tam anlamıyla okuma-yazmayı öğrendim. Kız çocukları temel bir birey. Kız, erkek fark etmeden okula gönderilmeli ancak bu devirde kız çocuklarının okuması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Ufakken bizi kimse göndermedi"

Meke Barlas (46), yıllar önce kendisinin okula gönderilmediğini anlatarak, "Biz köyde yaşıyorduk ve ufakken bizi kimse okula göndermedi. Okuma-yazma öğrendim, Allah razı olsun. 5 çocuğum var ve onların okuma-yazması var. Bir tek benim okuma-yazmam yoktu. Öğrenmeyi çok istiyordum ama bizi ailemiz göndermedi. Çocuklarımdan sonra okuma-yazma öğrenmeyi çok istedim ve bu kursa gelip öğrendim" dedi.

Kadınlara kurs veren öğretmen Ebru Günkan ise kursun kadınlara moral sağladığını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur da kursun belirli dönemlerde devam edeceğini aktararak şunları söyledi:

"Dernek olarak bu kurs, 'Bir Hayalim Var' projesi kapsamında unutulmuş insanların hayal kurabilmesi için yaptığımız bir çalışmaydı. Ayrıca bu projeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 'İyilik Var' projesiyle de pekiştirdik ve çok güzel oldu. Buradaki ablalarımız okuma-yazma öğrendi. İnşallah bu projelere devam edeceğiz."