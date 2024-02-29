Adanalı kebapçı, dükkanından artan ekmeklerle sokak köpeklerini besliyor - Son Dakika
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Yerel

Adanalı kebapçı, dükkanından artan ekmeklerle sokak köpeklerini besliyor

Adanalı kebapçı, dükkanından artan ekmeklerle sokak köpeklerini besliyor

Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, dükkanında kalan ekmekleri ve kaynattığı etli kemikleri kullanarak her gün sahipsiz köpekleri besliyor. Aydın, ayrıca kar yağan Toros Dağları'nda üşüyen köpekleri de beslemek için çaba gösteriyor. Aydın, sokak hayvanlarına destek olmanın önemine dikkat çekerek diğer esnafları da bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor.

29.02.2024 08:51  Güncelleme: 08:51
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Adanalı kebapçı, dükkanından artan ekmeklerin üzerine her gün etli kemik kaynatıp sokak köpeklerini besliyor.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, her gün kentte bulunan sahipsiz köpekleri dükkanındaki müşterilerden artan ekmeklerle ve kaynattığı etli kemiklerle besliyor. Yaklaşık 3 yıldır gece gündüz beslediği sokak hayvanları Aydın'ı gördüğünde arkasından ayrılmıyor. Kış mevsiminde kar yağan Toros Dağları'nda bulunan soğuktan üşüyen ve titreyen köpekleri de gidip besleyen Aydın, bütün köpeklere ayrı ayrı ilgi gösteriyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yaşar Aydın, "Sokaktaki dostlarımız soğuk kış şartlarında mahrum kalıyor. Biz de onlara destek olmak için her hafta sonu gidip onları besliyoruz. İş yerimizde artan ekmeklerimizi, etlerimizi ve kemiklerimizi götürüyoruz. Hem de mama alıyoruz . Bütün esnaflarımızın da sokak hayvanlarını unutmaması lazım" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adanalı kebapçı, dükkanından artan ekmeklerle sokak köpeklerini besliyor - Son Dakika

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