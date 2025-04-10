Adanan Boynukara, Yeşilyurt'taki Taziye Evleri Projesine Destek Verdi - Son Dakika
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Yerel

Adanan Boynukara, Yeşilyurt'taki Taziye Evleri Projesine Destek Verdi

Adanan Boynukara, Yeşilyurt\'taki Taziye Evleri Projesine Destek Verdi

AK Parti 25. dönem Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in başlattığı taziye evleri projesine destek vereceğini açıkladı. Yeşilyurt'ta vatandaşların taziye ziyaretlerini daha modern alanlarda yapabilmeleri için bir taziye evi kazandırılacak.

10.04.2025 14:03  Güncelleme: 14:05
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AK Parti 25. dönem Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in startını verdiği 'taziye evleri' projesine destek vereceğini açıkladı.

Yeşilyurt'taki vatandaşların taziye ziyaretlerini daha modern ve temiz alanlarda kabul etmelerine destek sağlamak amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in başlattığı 'taziye evleri' projesine bir destek daha geldi.

AK Parti 25. dönem Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara tarafından Yeşilyurt ilçesine bir adet 'taziye evi' kazandırılacak. Boynukara'nın kardeşleri ve yeğenlerini makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vereceği desteklerden dolayı Milletvekili Boynukara'ya teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından hazırlanan protokolü Milletvekili Adnan Boynukara'nın kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte imzalayan Başkan Geçit, "Vatandaşlarımızın taziye ziyaretlerini temiz, düzenli ve nezih ortamlarda kabul etmeleri ve misafirlerini güzel bir ortamda ağırlamaları için 10 farklı noktaya taziye evi kurma kararı almıştık. AK Parti 25. dönem Adıyaman Milletvekilimiz Adnan Boynukara da projemize destek sağlamak amacıyla ilçemizde belirleyeceğimiz bir noktaya taziye evi yapma kararı aldı. Vekilimizin kardeşlerini ve yeğenlerini belediyemizde ağırlayarak protokolümüzü imzaladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Gösterdiği hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı Vekilimiz Adnan Boynukara ve ailesine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adanan Boynukara, Yeşilyurt'taki Taziye Evleri Projesine Destek Verdi - Son Dakika

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