Adapazarı\'nda Çocuk Sineması Etkinliği Başladı

Adapazarı Belediyesi'nin yaz etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Çocuk Sineması" programı, Korucuk Kapalı Pazar Yerinde başladı.

Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar keyifli zaman geçirdi. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Her biri bizim için ayrı bir umut, ayrı bir kıymet. Bu güzel buluşmalarla yaz akşamlarını daha da anlamlı kılmak istiyoruz" dedi. - SAKARYA