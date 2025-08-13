Adapazarı\'nda Çocuk Sineması Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Adapazarı Belediyesi'nin "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla sürdürdüğü yaz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Çocuk Sineması programı bu kez 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Sahnesinde gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileleri, yaz akşamının serinliğinde Aslan HÜRKUŞ 4: Hürjet Oyunda filmini izledi. Dondurma ikramlarının olduğu programda minik izleyicilerin heyecanı ve mutluluğu, akşamın en güzel anlarına sahne oldu. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan ve mahalle muhtarlarının da katıldığı programda konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "O güzel gülüşler yaz akşamına en yakışan ses oldu. Bizimle bu anı paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adapazarı Belediyesi'nin ücretsiz yaz etkinlikleri, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Tuzla Mahallesi Çocuk Hakları Macera Parkı'nda yapılacak Çocuk Sineması programıyla sürecek. Çocuk sineması programının ardından Başkan Mutlu Işıksu, Yenikent Bölgesi'nin mahalle muhtarları; 15 Temmuz Camili Muhtarı Çetin Karagözoğlu, Karaman Muhtarı Vedat Kaçar ve Korucuk Muhtarı Muhammet Ali Kansız ile bir araya geldi. Işıksu, "Yenikent Bölgemiz bizim için çok kıymetlidir. Değerli muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum, birlik ve beraberlikle, istişare ile çok çalışmaya devam" diye konuştu. - SAKARYA