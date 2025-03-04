ADD'den Meryem Ana Evi Ücretlerine Destek Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

ADD'den Meryem Ana Evi Ücretlerine Destek Açıklaması

Atatürkçü Düşünce Derneği, Meryem Ana Evi'nde otopark ve giriş ücretlerinin kesilmesine karşı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek verdi. Dernek, bu durumun halkı mağdur edeceğini belirterek adil bir yönetim anlayışı çağrısında bulundu.

04.03.2025 13:08  Güncelleme: 13:09
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(İZMİR)- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi, Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenledikleri "Devrim Yasaları" Semineri sonrasında Meryem Ana Evi otoparkı ve giriş ücretlerinin kesilmesi nedeniyle Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek açıklaması yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri Başkanları, Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi otoparkı ve giriş ücretlerinden elde ettiği kaynakların kesilmesine ve halkın mağdur edilmesine karşı durduklarını ifade ederek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Meryem Ana Evi gelirlerinin belediyeden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesinin Efes Selçuk Belediyesi'nin hizmetlerinin aksatılmasına, altyapı projelerinin sekteye uğrayacağına ve halkın mağdur olacağına dikkat çekilerek, Efes Selçuk Belediyesi Filiz Ceritoğlu Sengel'in bu süreçte adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın yanında yer alan siyaset anlayışıyla hareket ettiği vurgulandı.

"Asla vazgeçmeyeceğiz"

Halkın, emekçinin ve Başkan Ceritoğlu Sengel'in yanında olduklarını vurgulayan Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş, "Halkımızın haklarını savunmaktan, doğamızı ve geleceğimizi korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel ve tüm belediye emekçileri, halkımızla birlikte demokratik ve hukuki yollarla verilen mücadeleye desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Kamuoyunu ve tüm duyarlı vatandaşları bu sürece destek olmaya çağıran Dernek Başkanları, "Ne belediyemizi ne emekçimizin hakkını ne de doğamızı teslim etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ADD'den Meryem Ana Evi Ücretlerine Destek Açıklaması - Son Dakika

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