ADD Erzurum Şubesi Başkanı 30 Ağustos Zaferi'ni Kutladı - Son Dakika
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ADD Erzurum Şubesi Başkanı 30 Ağustos Zaferi'ni Kutladı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Erzurum Şubesi Başkanı Fehmi Bedir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bedir, zaferin Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir zaferi olduğunu vurguladı.

29.08.2024 17:55
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Erzurum Şubesi Başkanı Fehmi Bedir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. Yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı.

ADD Erzurum Şube Başkanı bedir mesajında, "30Ağustos Zaferi Türk Milletinin yabancı işgalcilere karşı bağımsızlık mücadelesinin en önemli zaferlerinden birisidir. Bu mücadele Türk Milletinin ulusal onurunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü koruma iradesinin bir eseridir" dedi.

Bedir, mesajında şu ifadeler yer verdi; "Bugün, 30 Ağustos Zaferi'nin 102.Yıldönümü. Bütün Milletimize kutlu olsun. 30 Ağustos Zaferi Türk Milletinin yabancı işgalcilere karşı bağımsızlık mücadelesinin en önemli zaferlerinden birisidir. Bu mücadele Türk Milletinin ulusal onurunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü koruma iradesinin bir eseridir. Yurdumuzun işgal edilme başlangıcı Osmanlı Devleti'nin müttefikleri ile girdiği 1. Dünya Savaşı'nın yenilgisiyle sonuçlanması ve imzalanan Mondros Ateşkesi Antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Türk orduları dağıtılmış, silahlarına el konulmuş, donanma esir alınmış, Boğazlar ve diğer stratejik bölgeler işgal edilmiş, böylece Türk Milletinin eli kolu bağlanmıştır. Bu antlaşmanın hükümleriyle yetinmeyen emperyalist güçler, vatanımızı dört bir taraftan işgale başlamışlardır. Vatanın bütünlüğü, Milletin varlığı ve geleceği büyük tehlike altına girmişti.

Bu büyük tehlike karşısında padişah ve İstanbul Hükümeti, milleti başsız bırakmış, işgalcilerin merhametine sığınarak varlıklarını korumaya çalışmışlardır. Böyle bir kara tehlike karşısında Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milletimiz ayağa kalkmış, "Milletin geleceğini yine Milletin azmi ve kararı kurtaracaktır" şiarıyla mücadeleye atılmıştır.

Uzun ve kanlı mücadele sonunda Doğuda Ermenilere, Güneyde Fransızlara ve İtalyanlara, Pontus çetelerine ve iç düşmanlara karşı zaferler kazanılmıştır. En son olarak ta emperyalist ülkelerin para ve silahlarla donatıp vatanımızın bağrına bir hançer gibi soktukları Yunan ordusuna karşı Büyük Zafer kazanılmış, 9 Eylülde de Yunan ordusu denize dökülmüştür.

Mustafa kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış bu eşsiz zafer, dünyada emperyalist işgalcilere karşı kazanılmış ilk zaferdir. Bu zafer aynı zamanda, dünyada emperyalizmin zulmü ve sömürgeciliği altındaki mazlum milletlerine kurtuluş ışığı yakmıştır Bu zaferle yurdumuzun tamamı işgalcilerden temizlenmiş, Türk Milletinin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan bağımsız Türk Devletinin temelleri atılmıştır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADD Erzurum Şubesi Başkanı 30 Ağustos Zaferi'ni Kutladı - Son Dakika

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