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Adilcevaz'da taşlar sanat eserine dönüştürülüyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde taş duvar işçisi olarak çalışan Osman Kırtay, farklı büyüklükteki taşlara şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor.

Adilcevaz'ın Aydınlar beldesinde yaşayan inşaat işçisi Osman Kırtay, boş zamanlarını değerlendirmek için hobi olarak taşa şekil vermeye başladı. Ortaya çıkardığı eserlerle evlerin güzel görünmesine katkı sağlayan Kırtay, "Hobi olarak farklı büyüklükteki taşlara şekil vererek süs eşyası oluşturuyorum. Bunun yanında ahşap yakma sanatıyla da uğraşıyorum. Kendi imkanlarımla yaptım. Bütün bunları boş zamanlarımda yapıyorum. Bu hobimden dolayı boş zamanımı dolu dolu geçiriyorum" dedi.