Adilcevaz Turizm Kültür ve Kalkınma Çalıştayı Sonuçlandı - Son Dakika
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Adilcevaz Turizm Kültür ve Kalkınma Çalıştayı Sonuçlandı

Adilcevaz Turizm Kültür ve Kalkınma Çalıştayı Sonuçlandı

Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Adilcevaz Turizm Kültür ve Kalkınma Çalıştayı sona erdi. Çalıştayda Adilcevaz'ın turizm potansiyeli, sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

09.09.2024 09:16  Güncelleme: 09:17
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Adilcevaz Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Koç, ilçede düzenlenen "Adilcevaz Turizm Kültür ve Kalkınma Çalıştayı" ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Adilcevaz MYO'nun Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediyesinin destekleriyle 5-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği iki günlük çalıştay sona erdi. Birçok doğal güzelliğe sahip Adilcevaz ilçesinin turizm potansiyelinin açığa çıkarılması amacıyla düzenlenen çalıştaya Türkiye'nin çeşitli illerinden alanında uzman akademisyenler ve turizm temsilcileri katıldı. Adilcevaz'ın turizm potansiyeli, imkanlar, sorunlar ve çözüm önerilerine dair önemli konuların görüşüldüğü çalıştay sonucunda önemli çıktılar elde edildi.

Düzenlenen çalıştay ile ilgili değerlendirmede bulunan Adilcevaz Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Koç, ilçenin turizmi ve kalkınması adına önemli bir organizasyona imza atıldığını belirtti. Düzenlenen Adilcevaz Turizm Kültür ve Kalkınma Çalıştayı'nın bölge adına son derece önemli ve verimli bir adım olduğuna dikkat çeken Koç, "Gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay, Adilcevaz'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin turizm sektörüne kazandırılması yolunda büyük bir fırsat sunmuştur. Ayrıca üniversitemizin turizm alanındaki ihtisas misyonuna da katkı sunmuştur. Süphan Dağı ve Van Gölü gibi eşsiz doğal güzelliklerle çevrili olan Adilcevaz'ın turizm potansiyeli, çalıştay boyunca il dışından gelen bilim insanları, uzmanlar ve katılımcılar tarafından detaylı bir şekilde ele alınmış ve derinlemesine münazara edilmiştir. İki gün süren çalıştay boyunca yapılan sunumlar ve oturumlar, katılımcıların deneyim ve önerilerini paylaşmaları açısından son derece verimli olmuştur. Çalıştayda Adilcevaz'ın turizm altyapısının geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve turistik aktivitelerin çeşitlendirilmesi gibi önemli konular masaya yatırılmıştır. Bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirilmesi ve bölgenin turizm sektöründe hak ettiği konuma ulaşabilmesi için atılacak somut adımlar üzerinde durulmuştur. Özellikle bilim insanlarının sunduğu akademik katkılar, bölgenin mevcut durumunu daha iyi anlamamıza ve geleceğe yönelik daha etkili planlar yapmamıza imkan sağlamıştır. Çalıştayın ardından, bölgenin turizm ve kültür potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanabilmek için stratejik öneriler ortaya konmuş ve çeşitli çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu anlamda çalıştay, Adilcevaz'ın turizm alanında kalkınması için atılmış güçlü bir adım olmanın ötesinde, bölgenin gelecekteki gelişimine yönelik uzun vadeli hedeflerin de başlangıcını oluşturmuştur. Ayrıca, çalıştayın sonuç beyannamesi kısa bir süre içerisinde hazırlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Adilcevaz MYO olarak, bu tür etkinliklerin ilçemizin turizm potansiyelini açığa çıkarması açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Destek veren tüm katılımcılara ve paydaşlarımıza teşekkür eder, Adilcevaz'ın turizmde hak ettiği yere ulaşması adına çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncülerle çalıştayımıza teveccüh gösteren değerli Rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Elmastaş başta olmak üzere, İlçe Kaymakamımız Nurhalil Özçelik'e, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba'ya, tüm katılımcılara ve çalıştayımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adilcevaz Turizm Kültür ve Kalkınma Çalıştayı Sonuçlandı - Son Dakika

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