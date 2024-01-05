Adıyaman AFAD, arama kurtarma gönüllülerine yangın söndürme teknikleri eğitimi verdi

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama kurtarma gönüllülerine yangın söndürme teknikleri anlatıldı.

AFAD Yangın Eğitmeni Nebi Karakaş tarafından Ahmet Yesevi Arama Kurtarma Gönüllülerine eğitim verildi. Ahmet Yesevi Arama Kurtarma Gönüllülerine, yangın çıkış nedenleri, yangının büyüme faktörleri, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme tüpünün kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verildi. - ADIYAMAN